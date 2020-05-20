В Уфе для зэков открыли кафе с иконами, борщом и варениками

В Уфе на территории исправительной колонии № 9 открылось кафе "Хутарок". Название было выбрано нарочно с белорусским акцентом.
Как сообщают в пресс-службе башкирского УФСИН, для заключенных здесь представлен максимально широкий ассортимент блюд. Само кафе оформлено в казачьем стиле: на стенах иконы, в меню есть борщ, вареники, пирожки и многое другое.
Первым красную ленточку по традиции перерезал начальник колонии Денис Даньшин. Его угостили свежим караваем, после чего состоялся праздничный обед. Необычное заведение заключенные могут посещать за собственные деньги строго по установленному графику.