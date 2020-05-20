В Уфе для зэков открыли кафе с иконами, борщом и варениками

В Уфе на территории исправительной колонии № 9 открылось кафе "Хутарок". Название было выбрано нарочно с белорусским акцентом.

Как сообщают в пресс-службе башкирского УФСИН, для заключенных здесь представлен максимально широкий ассортимент блюд. Само кафе оформлено в казачьем стиле: на стенах иконы, в меню есть борщ, вареники, пирожки и многое другое.