В Минздраве Башкирии рассказали о 18-ой погибшей от коронавируса

Сегодня стало известно, что в Башкирии от коронавируса скончался ещё одна пациентка. В региональном Минздраве рассказали подробности её смерти. За всё время пандемии в республике скончались 18 человек с COVID-19.
18-ой погибшей оказалась 56-летняя жительница Белебеевского района. Известно, что женщина страдала сахарным диабетом. На аппарате искусственной вентиляции лёгких пациентка не лежала.
Всего за сутки в Башкирии выявлено 88 новых случаев коронавируса. Одновременно в республике болеют 1603 человека. Всего в России зафиксировано 308 705 случаев заболевания COVID-19.
Фото: Интернет.