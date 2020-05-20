В Уфе прошли учения по ликвидации лесных пожаров

Уфимские городские службы задействовали в тушении условного лесного огня. В столице прошли учения по ликвидации лесных пожаров. Участие в них приняли около сотни человек, были опробованы и новые методики.

Это как раз тот редкий случай, когда дым без огня бывает. Пожар, пусть и условный, но сделать нужно всё максимально правдоподобно. На место предполагаемого очага стягиваются силы огнеборцев. Одни разворачивают рукава, другие – готовят технику для забора воды из ближайшего водоема.

На пожар протянуто пять магистральных рукавных линий. Выбран максимальный диаметр – 150 мм. Это значит, что каждый из таких способен подавать около 100 литров в секунду, а максимальная протяженность может доходить до 2 км от места водозабора до самого пожара.

В качестве эксперимента на учениях опробуют водяную завесу, которая организуется при помощи вот такого перфорированного рукава.

В пожарно-тактических учениях были задействованы и другие муниципальные службы жизнеобеспечения. К примеру, сотрудники водоканала следили за поступлением воды из городских коммуникаций. А работники Горзеленхоза отсекали огонь при помощи рубки.

В качестве полигона выбрали территорию на въезде в уфимскую Черниковку. Эта местность, по словам спасателей, идеальна для проведения подобного рода учений, в которых приняли участие около сотни человек, а также десятки единиц техники.