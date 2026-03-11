В Уфе прошли соревнования по самбо

В Уфе прошли республиканские соревнования по самбо. Во Дворце борьбы собралось более 300 спортсменов от 12-14 лет. Соревновались между собой и девушки, и юноши со всех районов Башкортостана.

До победы остаётся немного, но схватку приходится остановить – возник спорный момент. Дмитрий Пронькин, борец в синем, пошёл на боковую подножку, но спортсмен в красном Тимофей Леликов начал докручивать его. Далее Дмитрий сделал бросок, который и стал спорным.

Коллегия судей дала балл Пронькину, и со счётом 3:1 он одержал победу в этой схватке. Это был второй его поединок, он и задал настроение на следующие встречи, по итогам которых Дмитрий стал серебряным призёром. Он занимается самбо четыре года, воспитанник спортивной школы села Зирган, принимает участие в таком турнире во второй раз.

Параллельно на соседнем ковре начались первые поединки среди девушек. Схватка напряжённая, счёт равный, осталось последнее действие, и балл забирает спортсменка в красном. Со счётом 2:1 победу одержала Рианна Шарафутдинова. Для неё турнир такого уровня первый в спортивной карьере. Рианна занимается самбо два года в спортивной школе №2 г. Стерлитамак. По итогам следующих схваток она стала второй в своей весовой категории.

На ковёр выходили как начинающие, так и уже опытные спортсмены. С каждым годом количество борцов увеличивается. На этот раз во Дворце борьбы собралось около 300 участников со всех уголков республики.