В Уфе прошли соревнования по самбо

В Уфе прошли республиканские соревнования по самбо. Во Дворце борьбы собралось более 300 спортсменов от 12-14 лет. Соревновались между собой и девушки, и юноши со всех районов Башкортостана.
До победы остаётся немного, но схватку приходится остановить – возник спорный момент. Дмитрий Пронькин, борец в синем, пошёл на боковую подножку, но спортсмен в красном Тимофей Леликов начал докручивать его. Далее Дмитрий сделал бросок, который и стал спорным.
Коллегия судей дала балл Пронькину, и со счётом 3:1 он одержал победу в этой схватке. Это был второй его поединок, он и задал настроение на следующие встречи, по итогам которых Дмитрий стал серебряным призёром. Он занимается самбо четыре года, воспитанник спортивной школы села Зирган, принимает участие в таком турнире во второй раз.
Параллельно на соседнем ковре начались первые поединки среди девушек. Схватка напряжённая, счёт равный, осталось последнее действие, и балл забирает спортсменка в красном. Со счётом 2:1 победу одержала Рианна Шарафутдинова. Для неё турнир такого уровня первый в спортивной карьере. Рианна занимается самбо два года в спортивной школе №2 г. Стерлитамак. По итогам следующих схваток она стала второй в своей весовой категории.
На ковёр выходили как начинающие, так и уже опытные спортсмены. С каждым годом количество борцов увеличивается. На этот раз во Дворце борьбы собралось около 300 участников со всех уголков республики.
Соревнования являются отборочными, по итогам которых будет сформирована сборная команда республики. Следующим большим стартом для призёров и победителей будет первенство Приволжского федерального округа.