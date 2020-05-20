В Уфе осенью пройдет Евразийский форум волонтеров

Волонтеров будут страховать – об этом заявил Радий Хабиров на онлайн-встрече с добровольцами. Помогать нуждающимся изъявили желание более 5 тысяч жителей республики. Избежать заражения коронавирусной инфекцией получилось не у всех, тем не менее, волонтерская работа в период пандемии в республике продолжает набирать обороты.

Утро Илюсы Муллаяновой начинается с изучения адресов и построения маршрута передвижения. Нет, во время карантина студентка не подрабатывает в службе такси. 20-летняя девушка уже 3 недели в составе волонтерского штаба. Передав продукты, долго не задерживается возле двери – впереди еще как минимум 30 адресов.

Они пишут, звонят. Говорят спасибо большое. Мы обязательно выздоровеем. Это очень радует. Просто это счастье – помогать людям. Илюся Муллаянова, волонтёр

Продуктовые наборы получат 5 тысяч семей. Это пенсионеры 65 плюс, семьи с детьми-инвалидами. Колбасные изделия, чтобы не испортились, отвозить адресатам нужно быстрее. К движению подключились, автоволонтеры, они бесплатно развозят наборы до квартир нуждающихся.

Это совершенно разные люди. В большинстве своем уфимцы. Где-то студенты, где-то работающие люди. Те, которые в свое время были самозанятыми. У них сейчас есть возможность поволонтерить. Мы очень рады, что они сами изъявили желание, откликнулись. Ольга Панчихина, председатель общественной палаты Республики Башкортостан

Самоизоляция их не коснулась – продукты или лекарства ежедневно нужны людям. Зато некоторых коснулась коронавирусная инфекция. Радий Хабиров заявил о том, что жизнь и здоровье волонтеров будут страховать. Законопроект рассмотрят депутаты Госсобрания – Курултая. Сегодня на онлайн-встрече он поблагодарил добровольцев за работу.

На экране монитора совсем юные волонтеры и 5000 тысяч добровольцев. Радий Хабиров пообещал выделить здание, где развернется центр волонтерства. Кроме того, в Башкирии пройдёт Евразийский форум волонтёров. Об этом также Глава Башкортостана заявил на прошедшей онлайн-встрече. Организовать его Радий Хабиров поручил Министерству молодёжной политики и спорта РБ.

Давайте в августе-сентябре проведём в Уфе такой форум или слёт волонтеров с участием делегаций из стран всего евразийского пространства. Пусть молодёжь обменяется опытом, пообщается, подпишет меморандумы о сотрудничестве. Уверен, что нам есть чему поучиться друг у друга. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан