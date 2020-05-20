Дизайнер из Уфы «оживил» коронавирусное граффити напротив РКБ им. Куватова

Дизайнер из Уфы Антон Никитин анимировал коронавирусное граффити напротив РКБ им. Куватова. В анимации нарисованный монстр растворяется и исчезает.

Автором граффити является художник Артур Лукьянов. За основу он взял популярную работу карикатуриста М.Джей Хиблена. Граффити было нарисовано в апреле текущего года в поддержку врачей и пациентов, находящихся на карантине в больнице из-за коронавируса COVID-19

Спустя 2 недели концепция граффити была изменена. Художник удалил указательный палец у врача, перерисовав руку в кулак. Изданию Башинформ Артур Лукьянов рассказал, что его творение продолжает жить своей жизнью.

Мне, как художнику, очень приятно, что моё творение продолжает жить своей жизнью. Это для творческого человека самая лучшая награда

Артур Лукьянов, художник