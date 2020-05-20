Дизайнер из Уфы «оживил» коронавирусное граффити напротив РКБ им. Куватова

Дизайнер из Уфы Антон Никитин анимировал коронавирусное граффити напротив РКБ им. Куватова. В анимации нарисованный монстр растворяется и исчезает.

Автором граффити является художник Артур Лукьянов. За основу он взял популярную работу карикатуриста М.Джей Хиблена. Граффити было нарисовано в апреле текущего года в поддержку врачей и пациентов, находящихся на карантине в больнице из-за коронавируса COVID-19

Спустя 2 недели концепция граффити была изменена. Художник удалил указательный палец у врача, перерисовав руку в кулак. Изданию Башинформ Артур Лукьянов рассказал, что его творение продолжает жить своей жизнью.