Художница из Уфы создала портрет Антона Бабикова из гильз

Портрет биатлониста из гильз. Художница из Уфы Евгения Сковарт создала уникальную картину на снегу. Совместно с руководством сборной республики по биатлону художница изготовила портрет башкирского биатлониста Антона Бабикова.

На создание необычного шедевра ушло более 3000 гильз, а размер полотна составил 2 на 1,5 метра. Евгения призналась, что это ее подарок в преддверии чемпионата России по биатлону, который стартует 13 марта в Тюмени. Таким образом она хочет поддержать спортсмена и всю команду из Башкортостана.

Уфимская художница Евгения Сковарт пишет портреты с помощью нестандартных материалов. Ранее она создавала свои творения из листьев, бумажных журавлей, а однажды выкладывала портрет башкирского каратиста Эрнеста Яхина из медалей.