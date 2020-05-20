Туристы из Башкирии, застрявшие в ОАЭ, могут вернуться 22 мая

Туристическая отрасль России возобновит работу с 1 июня. Об этом заявили в Ростуризме. Выход их карантина будет поэтапным: вначале возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а в некоторых регионах и отели коттеджного типа и апарт-отели.

Между тем из-за рубежа все еще не могут вернуться туристы из России. Помощи просят несколько жителей Башкортостана, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Свои обращения они выложили в соцсетях. В Госкомитете по туризму региона отметили, что 22 мая будет рейс из арабской страны до Москвы.

Гражданам нашей республики просто нужно будет пройти регистрацию на портале Госуслуг. Сейчас этот процесс упростили.

Салават Нафиков, председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по туризму