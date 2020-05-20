Туристы из Башкирии, застрявшие в ОАЭ, могут вернуться 22 мая

Туристическая отрасль России возобновит работу с 1 июня. Об этом заявили в Ростуризме. Выход их карантина будет поэтапным: вначале возобновят работу санатории с медицинской лицензией, а в некоторых регионах и отели коттеджного типа и апарт-отели.

Между тем из-за рубежа все еще не могут вернуться туристы из России. Помощи просят несколько жителей Башкортостана, которые находятся в Объединенных Арабских Эмиратах. Свои обращения они выложили в соцсетях. В Госкомитете по туризму региона отметили, что 22 мая будет рейс из арабской страны до Москвы.