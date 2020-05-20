В Башкирии программист создал мессенджер для слепоглухих

Башкирский Цукерберг создает нейронную сеть мессенджера для людей, которые не видят и не слышат. Приложение LifeFeel действует по технологии, которая дает возможность слепоглухим обмениваться сообщениями. Текст вводится на смартфоне, а сообщение принимается через смарт-часы, передающие слепоглухому вибрации на азбуке Морзе.

Чтобы отправить сообщение обратно, пользователь вводит шифр касаниями экрана смарт-часов, шифр преобразуется в текст и приходит на смартфон получателя. При этом преобразование в текстовое сообщение может осуществляться на любой язык.

Артур Шайхатаров, разработавший мессенджер, недавно запустил краудфандинговый проект. Его цель – собрать как можно больше данных для нейросети. Помочь может любой желающий.  

Для этого нужно очень много размеченных данных, то есть картинок с рукописными буквами. В этой непростой задаче именно вы можете помочь нам в развитии приложения для улучшения жизни слепоглухих. Перейдите по ссылке lifefeel.ru со своего смартфона и нарисуйте несколько букв, предложенных вам на сайте. Это не займет много времени. Каждая буква важна для нас.

Артур Шайхатаров, программист

Искусственный интеллект будет использоваться в приложении LifeFeel при передаче информации от слепоглухого человека. Технология позволит слепоглухим вводить информацию, рисуя буквы прямо на смарт-часах.