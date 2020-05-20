В Башкирии программист создал мессенджер для слепоглухих

Для этого нужно очень много размеченных данных, то есть картинок с рукописными буквами. В этой непростой задаче именно вы можете помочь нам в развитии приложения для улучшения жизни слепоглухих. Перейдите по ссылке lifefeel.ru со своего смартфона и нарисуйте несколько букв, предложенных вам на сайте. Это не займет много времени. Каждая буква важна для нас.

Артур Шайхатаров, программист