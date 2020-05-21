Названы сферы, в которых удалённая работа станет популярной

В ближайшее время ожидается всплеск популярности удалённой работы. Это связано в первую очередь с коронавирусом, который заставил всех сидеть дома. Специалисты рассказали, в каких сферах дистанционная работа станет востребованной.

Перевод на удалённую работу стал для многих спасением и открытием. В целых секторах экономики для людей могут открыться новые возможности, уверяют нас эксперты. В сфере торговли, например, ожидается востребованность дистанционной занятости. Это объясняется тем, что в стране развиваются электронные сервисы продаж и доставка товаров.

По мнению экспертов потребуется больше удалённых работников в финансовой, страховой, государственной сферах. Консультации для бизнеса, услуги в сфере культуры, досуга и образования также частично могут перейти на онлайн-режим. Кроме этого, ожидается рост количества компаний, которые будут оказывать услуги по технической поддержке удалённой занятости.