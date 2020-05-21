В Уфе умер одинокий дедушка, которого нашли в изможденном состоянии

В апреле волонтёры организации «Старость в радость» спасли 85-летнего Хатиба Хабибовича. Мужчина умирал в собственном доме обессиленный и одинокий. Дедушку отвезли в пансионат, но, к сожалению, вскоре он скончался.

16 мая Хатиба Хабибовича не стало. Волонтёры сообщают, что пенсионер ушёл тихо и спокойно. Несмотря на то, что состояние мужчины начало улучшаться – он набрал в весе, стал есть кашки и даже немного разговаривать – дедушка Хатиб не выжил.

Ушел дедушка тихо, просто уснул и не проснулся. Ушел, несмотря на все наши с вами усилия, профессиональную работу медперсонала и сиделки пансионата, на те маленькие радости, что он начал набирать вес и потихоньку разговаривать. Дедушка имел хроническое сердечное заболевание. волонтёры