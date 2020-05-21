В Уфе умер одинокий дедушка, которого нашли в изможденном состоянии

В апреле волонтёры организации «Старость в радость» спасли 85-летнего Хатиба Хабибовича. Мужчина умирал в собственном доме обессиленный и одинокий. Дедушку отвезли в пансионат, но, к сожалению, вскоре он скончался.
16 мая Хатиба Хабибовича не стало. Волонтёры сообщают, что пенсионер ушёл тихо и спокойно. Несмотря на то, что состояние мужчины начало улучшаться – он набрал в весе, стал есть кашки и даже немного разговаривать – дедушка Хатиб не выжил.
Волонтёры полностью взяли на себя организацию похорон и отвезли тело в село Красный Яр, где покоятся родственники дедушки Хатиба. Напомним, старика нашли в прошлом месяце в ужасном состоянии: он не мог двигаться, говорить, тело уже поедали опарыши. Семья Хатиба сама нуждается в помощи поэтому помочь умирающему родственнику не могла.