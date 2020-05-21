Вирусолог: пик коронавируса в России уже пройден

По мнению вирусолога Альтштейна, конец пика инфекции можно узнать по снижению роста заболеваемости. Самое главное – это новые цифры. С начала мая прирост больных стоит примерно на одном и том же уровне, а в последние десять дней началось снижение: цифра не поднимается до десяти тысяч. Это и является показателем того, что Россия уже на плато, а пик, скорее всего, пройден.