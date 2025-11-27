В Уфе пройдет Международная неделя бизнеса – 2025

Предприниматели со всей России обменяются опытом в Уфе. Международная неделя бизнеса пройдет с 3 по 5 декабря в Уфе. В эти дни на площадке конгресс-холла соберутся более 2 тысяч человек.

Политики и бизнесмены из России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья будут налаживать контакты, устанавливать партнерские отношения и находить пути решения проблем при ведении дела. Представители Ассоциации юристов России обсудят изменения в законодательстве, представят свои проекты и подведут итоги. В ходе пленарной части гости мероприятия узнают о новых тенденциях и возможностях для бизнесменов.