В Уфе пройдет Международная неделя бизнеса – 2025

Предприниматели со всей России обменяются опытом в Уфе. Международная неделя бизнеса пройдет с 3 по 5 декабря в Уфе. В эти дни на площадке конгресс-холла соберутся более 2 тысяч человек.
Политики и бизнесмены из России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья будут налаживать контакты, устанавливать партнерские отношения и находить пути решения проблем при ведении дела. Представители Ассоциации юристов России обсудят изменения в законодательстве, представят свои проекты и подведут итоги. В ходе пленарной части гости мероприятия узнают о новых тенденциях и возможностях для бизнесменов.
Для предпринимателей Башкортостана Международная неделя бизнеса – это идеальная площадка, чтобы заявить о себе, уверены организаторы. Огромное внимание в первый день события будут уделять социальному предпринимательству, в том числе и тем, кто после возвращения из зоны проведения спецоперации начинает вести свой бизнес.