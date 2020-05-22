В Башкирии спортсмены и предприниматели стали волонтерами на время пандемии

Башкирские спортсмены во время пандемии коронавируса не остались без дела. В то время, когда полноценными тренировками заняться нет возможности, наши боксеры, фехтовальщики и многие другие занимаются волонтерской деятельностью.

Вместо рапиры в руках Тимура Сафина продуктовая тележка. Ежедневно олимпийский чемпион выезжает за продуктами, лекарствами, выносит мусор и оплачивает квитанции ЖКХ. Во время пандемии коронавируса он и еще несколько ребят из спортивной школы вступили в ряды волонтеров центра «Тамыр».

Для чего я этим занимаюсь? Чтобы помочь всем нашим пожилым и нуждающимся людям. Я очень рад, что могу это делать и делаю. Тимур Сафин, олимпийский чемпион по фехтованию

Но еще больше рады этой помощи те, кто так в ней нуждается – пожилые люди и малоимущие семьи. В такое непростое время видеть и получать такую поддержку чрезвычайно важно.

Вам спасибо. Ваша служба делает большое дело в такое время, когда люди действительно сидят дома и не могут выйти. Евгений Волков, ветеран спорта

Не остались в стороне и боксеры. Республиканская федерация при поддержке всероссийской организации принимает активное участие в акции #Бокспомогает, в рамках которой нуждающиеся оставляют свои заявки на маски и антисептики.

Заявок было очень много. Обработали около 300-400. При наших силах – 10-20 тренеров и спортсменов – это хороший результат. Мы наряду с Татарстаном одни из лучших в стране в рамках этой акции. Мария Карабанова, старший тренер мужской сборной Республики Башкортостан по боксу

Артур Субханкулов – неоднократный победитель и призер международных турниров по боксу. Во время пандемии коронавируса возможности тренироваться практически нет, за исключением домашних упражнений. Времени свободного появилось много, поэтому решил не тратить его впустую.

Сначала было сложно искать все улицы, а сейчас я даже лучше свой город знаю. В чем-то есть плюсы. Из самого запоминающегося – люди живут не особо хорошо. Там такие бараки, дома старые, им действительно нужна помощь. Артур Субханкулов, двукратный победитель Кубка мира по боксу среди нефтяных стран

Не остаются в стороне не только спортсмены, но и предприниматели. Представители общества «Опора России» и чайного бизнес-клуба Уфы специально для Республиканской клинической больницы закупили две тысячи масок, две тысячи бахил и 20 литров концентрата дезинфицирующего средства. Этих запасов хватит примерно на несколько дней. Их направят в ковид-госпиталь, а также будут раздавать обычным посетителям.

К нам обратились, что сейчас в РКБ потребляют много сиз. Мы решили сыграть на опережение и постарались помочь до того, как здесь может возникнуть нужда. Евгений Буянов, предприниматель