В Башкирии спортсмены и предприниматели стали волонтерами на время пандемии

Башкирские спортсмены во время пандемии коронавируса не остались без дела. В то время, когда полноценными тренировками заняться нет возможности, наши боксеры, фехтовальщики и многие другие занимаются волонтерской деятельностью.
Вместо рапиры в руках Тимура Сафина продуктовая тележка. Ежедневно олимпийский чемпион выезжает за продуктами, лекарствами, выносит мусор и оплачивает квитанции ЖКХ. Во время пандемии коронавируса он и еще несколько ребят из спортивной школы вступили в ряды волонтеров центра «Тамыр».
Но еще больше рады этой помощи те, кто так в ней нуждается – пожилые люди и малоимущие семьи. В такое непростое время видеть и получать такую поддержку чрезвычайно важно.
Не остались в стороне и боксеры. Республиканская федерация при поддержке всероссийской организации принимает активное участие в акции #Бокспомогает, в рамках которой нуждающиеся оставляют свои заявки на маски и антисептики.
Артур Субханкулов – неоднократный победитель и призер международных турниров по боксу. Во время пандемии коронавируса возможности тренироваться практически нет, за исключением домашних упражнений. Времени свободного появилось много, поэтому решил не тратить его впустую.
Не остаются в стороне не только спортсмены, но и предприниматели. Представители общества «Опора России» и чайного бизнес-клуба Уфы специально для Республиканской клинической больницы закупили две тысячи масок, две тысячи бахил и 20 литров концентрата дезинфицирующего средства. Этих запасов хватит примерно на несколько дней. Их направят в ковид-госпиталь, а также будут раздавать обычным посетителям.
Помогать людям – несложно. Главное, делать это от души. Благодаря неравнодушным волонтерам и меценатам тысячам жителей республики в это непростое время стало легче.