Учёные: противозачаточные таблетки влияют на женское настроение

Решение принимать противозачаточные препараты всегда даётся нелегко. Новые исследования учёных могут добавить вам сомнений в этом деле. Выяснилось, что противозачаточные препараты повышают уровень окситоцина – гормона любви.
Окситоцин по-другому называют гормоном любви. Он повышает симпатию и доверие к близким людям. Вы можете спросить, а что плохого в том, что гормона любви станет больше?
Мы ответим вам на этот вопрос. Регуляция гормонов в организме – дело тонкое. Все гормоны должны быть в норме, ни больше ни меньше. Переизбыток какого-то гормона может сыграть с организмом злую шутку, причём не меньшую, чем недостаток.
Исследователи говорят, что даже минимальное изменение уровня окситоцина может повлиять на поведение женщины. Некоторые женщины, принимая противозачаточные таблетки, жалуются на ослабление чувств близости с партнёром. По всей видимости, это изменение уровня окситоцина в крови. Исследователи надеются, что в скором времени появится детальная информация о противозачаточных таблетках. Какие из них более негативные для организма, какие менее.