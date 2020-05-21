Учёные: противозачаточные таблетки влияют на женское настроение

Решение принимать противозачаточные препараты всегда даётся нелегко. Новые исследования учёных могут добавить вам сомнений в этом деле. Выяснилось, что противозачаточные препараты повышают уровень окситоцина – гормона любви.

Окситоцин по-другому называют гормоном любви. Он повышает симпатию и доверие к близким людям. Вы можете спросить, а что плохого в том, что гормона любви станет больше?

Мы ответим вам на этот вопрос. Регуляция гормонов в организме – дело тонкое. Все гормоны должны быть в норме, ни больше ни меньше. Переизбыток какого-то гормона может сыграть с организмом злую шутку, причём не меньшую, чем недостаток.