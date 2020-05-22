ЕГЭ 2020: расписание экзаменов

Роспотребнадзор объявил точные даты сдачи ЕГЭ по всем предметам. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией дата начала экзаменов перенесена. Владимир Путин отметил, что ситуация с коронавирусом в России позволяет начать экзамены 29 июня.

29 числа следующего месяца выпускники сдадут географию , литературу и информатику. Следующим будет экзамен по русскому – он пройдет 2 и 3 июля . Профильную математику выпускники сдадут 9 июля , обществознание и химию – 13 июля . Биология и письменная часть иностранного языка будут сдаваться 16 июля , а устная часть – 18 и 20 июля .

Как обычно, для каждого предмета предусмотрены резервные дни для сдачи каждого предмета. В этом году ЕГЭ будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вузы. А если и в июле у выпускника не будет возможности сдать экзамен, он сможет сдать ЕГЭ в дополнительные дни в августе.