В Уфе будут проверять здоровье студентов, оставшихся в общежитиях

На сегодняшний день мы курируем более 3,5 тысяч студентов в шести вузах и 20 ссузах Уфы. Каждый день мы практически всех их осматриваем. Также мы осматриваем сотрудников, преподавателей, их супругов, детей, которые также проживают в этих общежитиях

Салават Шамсутдинов, врач - стажёр клиники БГМУ