В Уфе будут проверять здоровье студентов, оставшихся в общежитиях

Мониторить состояние здоровья студентов, оставшихся на время пандемии в общежитиях. Такую задачу перед собой поставил ректорат башкирского медицинского университета и руководство клиники БГМУ. Для этого в Уфе создали службу медицинского сопровождения учащихся вузов и ссузов.
Команда из восьми терапевтов, участкового врача и трех эпидемиологов ежедневно посещает студенческие общежития. У каждого жильца проверяют температуру, интересуются самочувствием и общим состоянием. Пока фактов выявления пациентов с признаками коронавирусной инфекции не было. Если все же у врачей будут подозрения на COVID-19, таких студентов сразу направят в клинику БГМУ для тестирования и прохождения компьютерной томографии.