В Башкирии студенческие семьи получат отдельные комнаты в общежитиях

Студенческие семьи получат приоритетное право на жильё в общежитии. Инициатива обязывает учебные заведения предоставлять им отдельные комнаты. Соответствующий закон подписал Президент страны Владимир Путин. Он вступает в силу с 1 сентября. В Уфимском университете науки и технологий уже предоставляют жильё для студенческих семей. Подобную практику ввели ещё в прошлом году.

Из родного дома символы их любви перекочевали в первое совместное жильё. Альяна и Евгений вместе ещё со школы, поступили в один вуз, но на разные факультеты. Молодожёны сыграли свадьбу и отправились в путешествие, а вернувшись домой, задумались, как организовать совместную жизнь. Новоиспечённым супругам предложили комнату в общежитии на семейном этаже. Этот проект в УУНиТе реализуют с прошлого года. Так, у Сатучиных появилось своё гнёздышко.

В комнате была новая мебель, необходимая техника. Супруги уже сами создали уют и даже пару раз сделали перестановку. Споров не было: за полгода Евгений уже понял, в чём секрет счастливой семейной жизни.

Комнату в общежитии сейчас получила уже четвёртая супружеская пара. Студентам предоставляют жильё в недавно отремонтированном корпусе.