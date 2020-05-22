Стало известно, как в Башкирии пройдут выпускные

В части выпускного вечера, который является тоже очень значимым мероприятием для каждого выпускника. Мы рекомендуем провести выпускные вечера, но вот здесь уже мы склоняемся к мысли, что это пройдет в традиционной форме по завершении кампании ЕГЭ, то есть уже после 25 июля в этом году.

Айбулат Хажин, министр образования Башкирии