Стало известно, как в Башкирии пройдут выпускные

Сегодня, 22 мая, министр образования Башкирии Айбулат Хажин стал участником брифинга. На собрании обсудили важные вопросы, связанные с коронавирусом и образованием. Глава министерства рассказал, как пройдут выпускные в этом году.
По словам Айбулата Хажина, выпускной в школах скорее всего пройдёт в традиционном формате. Несмотря на то, что последний звонок будет в формате-онлайн, школьники креативно подошли к созданию праздника. Выпускной вечер – важная веха в истории жизни ребят, поэтому он обязательно будет, хотя не так скоро.
Министр образования отметил, что время выдачи аттестатов будет минимизировано. Также будет ограничено количество посетителей на выпускном вечере. О других традиционных мероприятиях, связанных с окончанием школы, пока ничего неизвестно.
Фото: Интернет.