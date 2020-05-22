В Башкирии соцработникам могут поднять зарплату из-за коронавируса

Радий Хабиров встретился с социальными работниками. Глава Башкортостана отметил вклад некоммерческих организаций в сдерживании распространения коронавируса в регионе. Соцработники оказывают услуги на дому 37 тысячам гражданам, среди которых в основном пожилые люди, входящие в группу риска 65 плюс.

Также на них возложена функция дополнительного контроля за теми, кто находится на двухнедельной самоизоляции после возвращения из-за рубежа и других регионов России. К сожалению, уже отмечены случаи, когда соцработники, врачи, сотрудники полиции и волонтеры заражались COVID-19 при выполнении своих обязанностей. После лечения реабилитацию они будут проходить в санаториях за счёт республики.

Я считаю своей задачей провести полную реабилитацию людей, которые пострадали. Это касается соцработников, медиков, полицейских, которые ходили с патрулями, добровольцев. Это большой объем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Ежегодно по результатам конкурса социальные услуги в Башкортостане оказывают около 60 некоммерческих организаций. Субсидии для их деятельности превышают полмиллиарда рублей. Тем не менее, этих средств хватает только на основные функции. Соцработники в онлайн-режиме попросили Радия Хабирова рассмотреть возможность увеличения им заработной платы для привлечения в эту сферу молодых кадров. Руководитель региона отметил, что не оставит этот вопрос без внимания. Будет продолжена грантовая поддержка некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам.