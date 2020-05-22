В Уфе волонтеры начали уборку помещений новой инфекционки

Я думаю, что все они приходят сюда с осознанием того, что их помощь требуется и нужна. Я не знаю, с каким чувством они работают, но уедут отсюда с чувством полного удовлетворения от проделанной работы и оказанной помощи.

Тимур Абдрашитов, координатор проекта «Молодежка» Общероссийского народного фронта по Республике Башкортостан