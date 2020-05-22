В Уфе волонтеры начали уборку помещений новой инфекционки

К уборке помещений и подготовке открытия под Уфой новой инфекционной больницы для приема коронавирусных больных стали привлекать волонтеров. Сегодня они прибыли на место. Добровольцы – от движения «Молодежка» Общероссийского народного фронта.
Оно активно сотрудничает с медицинским сообществом. Добровольцы убрали сегодня комнаты, в которых будут жить медики. Ребята помыли окна, полы, вытерли пыль и занесли мебель. Напомним, открытие новой инфекционной больницы запланировано на 25 мая. А первых пациентов клинико-диагностический центр примет 1 июня.