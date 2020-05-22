В Башкирии у сельчан из-под крана два года текла солёная вода

Вопрос с питьевой водой в селе Кандаковка Бирского района решен. Местные жители неоднократно жаловались на качество воды – в ее составе присутствовали соленые примеси. Все дело было в старой скважине.
Сначала капли, а потом целая струя питьевой воды. Чистая, и никаких соленых минеральных примесей. Этого дня Снежана Пупышева, как и остальные жители Кандаковки, ждали около двух лет. Ровно столько в домах сельчан из-под кранов текла вода, не совсем пригодная для питья.
Раньше на качество воды сельчане не жаловались. Но два года назад существующую скважину решили углубить до 80 метров. Видимо, попали в пласт с минеральными отложениями. Вода приобрела солоноватый привкус. Недовольные таким положением дел сельчане написали в социальных сетях обращение к Главе республики, которое попало в систему «Инцидент-менеджмент».
Новую скважину глубиной 40 метров пробурили за какие-то пять дней. Проблем с подачей питьевой воды в дома сельчан не возникло. Подключились к существующим сетям. Однако они уже устарели, и со временем тоже будут подлежать замене, как, собственно, и водонапорная башня, говорят представители районной администрации. А пока жители Кандаковки привыкают к тому, что воду теперь им не приходится возить из других деревень и пить ее можно, не опасаясь за свое здоровье.