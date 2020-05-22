В Башкирии у сельчан из-под крана два года текла солёная вода

Вопрос с питьевой водой в селе Кандаковка Бирского района решен. Местные жители неоднократно жаловались на качество воды – в ее составе присутствовали соленые примеси. Все дело было в старой скважине.

Сначала капли, а потом целая струя питьевой воды. Чистая, и никаких соленых минеральных примесей. Этого дня Снежана Пупышева, как и остальные жители Кандаковки, ждали около двух лет. Ровно столько в домах сельчан из-под кранов текла вода, не совсем пригодная для питья.

Мы воду не пили, завозили из города, из другой деревни. Вот только поливать, и то поливать она не подходила. Польешь – она вся белая делается. Снежана Пупышева, жительница с. Кандаковка

Раньше на качество воды сельчане не жаловались. Но два года назад существующую скважину решили углубить до 80 метров. Видимо, попали в пласт с минеральными отложениями. Вода приобрела солоноватый привкус. Недовольные таким положением дел сельчане написали в социальных сетях обращение к Главе республики, которое попало в систему «Инцидент-менеджмент».

Была дана команда, задание, проработалось место. Пробурилась новая скважина, и людей подсоединили уже, сделав анализ воды на питьевую. И людей обеспечили тем самым питьевой водой. Марат Гареев, начальник отдела капитального строительства администрации Бирского района