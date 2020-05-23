В Башкирии подтверждено более 2600 фактов коронавируса

В Башкирии продолжается рост выявленных заболевших коронавирусом. Ежесуточный прирост практически остается неизменным в течение 10 дней. За последние сутки было вновь подтверждено 88 новых случаев заражения.

В Башкирии за сутки выросло число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки их стало больше на 88 человек. Общее число выявленных случаев достигло отметки 2 602.

Но и выздоровевших в республике немало. За весь период уже излечились от болезни 793 человека. Число погибших пока не изменилось – 18 человек.