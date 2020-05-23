В России за сутки выявлено 9 434 заболевших коронавирусом

В России ежедневный прирост заболевших коронавирусом все еще растет. Но при этом Россия опустилась на третью строку по общему числу заболевших, уступая первое место США и второе – Бразилии. Такие данные приводит Университет Джона Хопкинса.

По информации федерального оперштаба, в России за сутки было выявлено 9 434 заболевших коронавирусом. Хотя последние несколько дней суточный прирост не доходил до 9 тысяч. Общее число зараженных в стране – 335 882 человека.

Выписано сегодня в общей сложности 107 936 пациентов. Умерли за весь период 3 388 человек. Количество исследований, проведенных в России, приближается к 8,5 миллионам.