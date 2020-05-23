Радий Хабиров рассказал о строительстве реабилитационных центров для особенных детей

Радий Хабиров рассказал о строительстве реабилитационных центров в Башкирии для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. По словам Главы республики, таких центров пока запланировано три. Один из них уже начали строить.

Сегодня в Башкирском зауралье при населении 169 595 человек проживает 2 321 ребенок с ОВЗ. Также на этой территории находятся 716 детей с инвалидностью. Из них детей с ОВЗ только в Сибае 829 человек, а с инвалидностью – 260.

В своих соцсетях Глава Башкирии поделился планами по строительству реабилитационных центров для таких детей. Один из них уже строится. Вскоре начнут возведение и двух других.

На встрече с мамочками особенных детей я обещал построить три современных реабилитационных центра. В Уфе уже ведём работы. А в Сибае завершаем проектирование. По третьему - готовим техзадание. Несмотря ни на какие трудности, я их построю. Радий Хабиров, Глава РБ