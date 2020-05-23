В Октябрьском волонтеры раздали более 2 тыс продуктовых наборов

Свыше двух тысяч продуктовых наборов раздали нуждающимся в Октябрьском. Об этом БСТ сообщили в волонтерском штабе города. Ежедневно на горячую линию поступают до 30 звонков от тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Помощь оказывают не только безработным, но и многодетным семьям. Финансово поддержали местные предприниматели, которые предоставили продукты питания и перечислили средства в благотворительный фонд при администрации Октябрьского.