В Бирске к 2022 году появится новая поликлиника

Новую поликлинику в Бирске возведут к 2022 году. На строительной площадке уже начаты подготовительные работы – идёт выемка грунта под фундамент лечебного учреждения. Оно будет рассчитано на 600 посещений в смену для взрослого и детского населения.
Ковш за ковшом строители вынимают грунт под будущее основание здания. Оно будет состоять из фундаментных блоков. Это первый этап строительства. Впереди еще предстоит поднять четыре этажа. В одном корпусе, но с отдельными входами, планируется разместить детскую на 200 посещений в смену и взрослую – на 400.
Существующее здание поликлиники, говорит главный врач, не отвечает новым санитарным требованиям, и площади небольшие. Учитывая, что Бирская ЦРБ обслуживает более 170 тысяч человек, было принято решение возвести новую поликлинику. В 2019-м проект прошел экспертизу, а 12 мая этого года строители зашли на площадку.
Антон Талалов, глава администрации Бирского района
Поликлиника в Бирске строится в рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Сметная стоимость объекта – 318 миллионов рублей, 70 из них должны освоить в этом году. А в 2022-м новая поликлиника должна принять первых пациентов.