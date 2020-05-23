В Бирске к 2022 году появится новая поликлиника

Новую поликлинику в Бирске возведут к 2022 году. На строительной площадке уже начаты подготовительные работы – идёт выемка грунта под фундамент лечебного учреждения. Оно будет рассчитано на 600 посещений в смену для взрослого и детского населения.

Ковш за ковшом строители вынимают грунт под будущее основание здания. Оно будет состоять из фундаментных блоков. Это первый этап строительства. Впереди еще предстоит поднять четыре этажа. В одном корпусе, но с отдельными входами, планируется разместить детскую на 200 посещений в смену и взрослую – на 400.

Детская и взрослая поликлиника будут оборудованы по ныне существующим стандартам оснащения. Здесь будет достаточно дорогое и большое количество оборудования – начиная от рентген кабинетов и заканчивая лабораторным оборудованием. Все кабинеты будут максимально оснащены. Арсен Гарипов, главный врач Бирской центральной районной больницы

Существующее здание поликлиники, говорит главный врач, не отвечает новым санитарным требованиям, и площади небольшие. Учитывая, что Бирская ЦРБ обслуживает более 170 тысяч человек, было принято решение возвести новую поликлинику. В 2019-м проект прошел экспертизу, а 12 мая этого года строители зашли на площадку.

Безусловно, этот объект очень нужен городу, он очень нужен району. Потому что мы прекрасно понимаем роль и место медицины в нашем обществе. Мы прекрасно понимаем с учетом нынешней угрозы, насколько это будет важно, насколько это будет нужно именно населению Бирского района.

Антон Талалов, глава администрации Бирского района