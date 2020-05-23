«Много внимания нужно»: житель Башкирии в одиночку воспитал сына с ДЦП

Папа, который посвятил себя воспитанию ребёнка с особенными возможностями здоровья. Общественная палата республики определила победителей конкурса «Отцовская доблесть». Награду получат 27 человек – больше, чем планировалось изначально.

Всего в конкурсе приняли участие более сотни пап. Все – пример для подражания. Сегодня мы расскажем о Дмитрии Прохорове из Туймазов. Он самостоятельно воспитал детей и в буквальном смысле поставил на ноги сына-инвалида.

Семейные традиции Прохоровы стараются не нарушать – в выходные собираются за одним столом. На нем обязательно коронное блюдо. Сегодня это зур бялеш.

У Дмитрия Петровича трое детей и два внука. Один из сыновей инвалид с рождения. Диагноз – ДЦП – повреждение правого полушария мозга. Юра не мог говорить и ходить. Так вышло, что с 16 лет он живёт только с папой. Развелись. Череда реабилитаций, поездки к лекарям и врачам по России и за рубеж. Дмитрий Прохоров всё-таки сумел поставить сына на ноги.

Много внимания приходится уделять. Если ему не уделять время, он замкнется. Тяжело это. Вот когда с ним в Евпаторию ездили, летали на самолете, надо всё объяснить. Дмитрий Прохоров

Сейчас сын Дмитрия Петровича хоть и медленно, но ходит. Сам. А ещё нашёл хобби – собирает пазлы.

Развивает моторику рук, зрение развивает, успокаивают пазлы. Это как рыбалка. Вот рыбак придёт утром на рыбалку утром рано, закинет удочку, не клюёт, смотрит: а уже вечер. Так и у него. Чтобы занять время, он нашел себе... Называет это работой. Дмитрий Прохоров

За несколько лет собрано почти 900 картин из пазлов. Самая большая работа – из четырех тысяч частей. После вместе с папой Юра оформляет их для экспозиций.

Вместо семейного альбома у Прохоровых – фотоальбомы с выставок. Часть работ дарят, часть остаётся дома. Квартира уже давно стала похожа на картинную галерею. В этой комнате отдельная тема – фонтаны.

Четверть века назад Дмитрий Прохоров посвятил себя детям. Сам говорит, что никак их не разделял. Одинаково каждого учил доброте, честности и состраданию.

Всегда во всём помогает, дает правильные советы. Правильно нас воспитал. Оксана Прохорова, дочь Дмитрия Прохорова