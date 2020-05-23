«Много внимания нужно»: житель Башкирии в одиночку воспитал сына с ДЦП

Папа, который посвятил себя воспитанию ребёнка с особенными возможностями здоровья. Общественная палата республики определила победителей конкурса «Отцовская доблесть». Награду получат 27 человек – больше, чем планировалось изначально.
Всего в конкурсе приняли участие более сотни пап. Все – пример для подражания. Сегодня мы расскажем о Дмитрии Прохорове из Туймазов. Он самостоятельно воспитал детей и в буквальном смысле поставил на ноги сына-инвалида.
Семейные традиции Прохоровы стараются не нарушать – в выходные собираются за одним столом. На нем обязательно коронное блюдо. Сегодня это зур бялеш.
У Дмитрия Петровича трое детей и два внука. Один из сыновей инвалид с рождения. Диагноз – ДЦП – повреждение правого полушария мозга. Юра не мог говорить и ходить. Так вышло, что с 16 лет он живёт только с папой. Развелись. Череда реабилитаций, поездки к лекарям и врачам по России и за рубеж. Дмитрий Прохоров всё-таки сумел поставить сына на ноги.
Сейчас сын Дмитрия Петровича хоть и медленно, но ходит. Сам. А ещё нашёл хобби – собирает пазлы.
За несколько лет собрано почти 900 картин из пазлов. Самая большая работа – из четырех тысяч частей. После вместе с папой Юра оформляет их для экспозиций.
Вместо семейного альбома у Прохоровых – фотоальбомы с выставок. Часть работ дарят, часть остаётся дома. Квартира уже давно стала похожа на картинную галерею. В этой комнате отдельная тема – фонтаны.
Четверть века назад Дмитрий Прохоров посвятил себя детям. Сам говорит, что никак их не разделял. Одинаково каждого учил доброте, честности и состраданию.
Дмитрий Петрович сам рос с тремя братьями. Поэтому и говорит: всегда хотел, чтобы и у него было много детей. Мечта всё ещё продолжает осуществляться, но уже во внуках.