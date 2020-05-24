В Башкирии выявили более 80 новых случаев заболевания коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал новые данные. За сутки в Башкирии выявлен ещё 81 случай заболевания COVID-19. Всего зарегистрировано 2683 пациентов с коронавирусом.

Количество выздоровевших также увеличилось. За сутки полностью излечились ещё 50 человек. Общее количество выздоровевших от COVID-19 составило 882 пациента.

Количество летальных случаев не увеличилось. За всё время пандемии скончались 18 человек с подтвержденным коронавирусом. У всех погибших были сопутствующие тяжёлые заболевания.