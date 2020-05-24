В Уфе скончался парень, которому требовалось переливание крови

В башкирской столице скончался 24-летний Илья Старостин. Молодой человек находился в тяжелом состояниипосле страшного ДТП. Издание ГорОбзор.ру рассказало трагическую новость.

Напомним, 19 мая вечером на улице Р. Зорге произошла авария с участием «Ниссан Жук» и «ВАЗ-2107». Из-за сильного столкновения двух машин пострадали пять человек, среди которых был Илья. Молодой человек впал в кому в больнице.

В течение нескольких дней врачи боролись за жизнь парня. Илье требовалось переливание крови, но даже это не спасло несчастного. В возрасте 24 лет Илья трагически погиб.