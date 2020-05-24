В России выявлено более 8 тысяч новых случаев коронавируса

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом озвучил новые данные. За сутки в России выявлено 8599 новых пациентов с COVID-19. Общее количество заболевших за время пандемии составляет 344 481 человек.

Статистика смертей и выздоровлений тоже претерпела изменения. За сутки 5363 пациента полностью вылечились от коронавируса (за всё время – 113 299). Количество смертельных исходов за сутки увеличилось на 153 человека (за всё время выявлено 3541).

Одновременно в стране коронавирусом болеют 227 641 человек. Россия спустилась на третье место по количеству зараженных в мире. На первом месте остается США (1 622 670 чел.), а на втором месте оказалась Бразилия (347 398 чел.).