В Башкирии планируют возродить аэродром Белорецка

Белорецк намерен возрождать лётные традиции. В 2023 году исполнится 100 лет с момента создания аэроклуба, который за все время существования подготовил более трех тысяч летчиков, в том числе 77 Героев Советского Союза. Начинать заново инфраструктуру придется с нуля, но оказывать помощь в этом готовы энтузиасты.

Юрий Савлуков демонстрирует свой легкомоторный самолет «Синтал», готовит его к полету. Это целая наука – проверить качество бензина, техническое состояние. На аэродроме Белорецка теперь можно встретить только любителей-энтузиастов, для которых авиация и небо – это вся жизнь. Профессиональная карьера в прошлом, но любимое дело – в крови, и потому содержат взлетно-посадочную полосу последние годы они за свой счет.

За полосой мы следим сами вот, кто здесь занимается. – Зачем вам это надо? – Вот такие мы, бывают идиоты от авиации. Я же всю жизнь с 18 лет летаю, так поэтому у меня это уже в крови. Наш аэродром постигла участь десятков по всей России. Юрий Савлуков, Ринат Агзамов

Вот таким заброшенным и полуразрушенным выглядит здание аэродрома Белорецка. А вот таким, если посмотреть архивные фото, оно было в конце-80-х.

Лучшим для аэродрома Белорецка стало советское время, а именно 80-е годы. Тогда эта взлетно-посадочная полоса, длина которой 1600 метров, принимала до 37 бортов в сутки. Авиарейсы прибывали с юга России и близлежащих регионов. Но сегодня эта автомобильная дорога между садовыми товариществами.

Экс-министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта, назначенный на пост главы администрации Белорецка в марте этого года, тоже вдохновлен идеей возрождения летных традиций в Белорецке. Им исполнится 100 лет в 2023 году. Чтобы их возродить нужно финансирование. Вопрос по объемам и источникам денежных средств сейчас прорабатывается. Подтвердились планы по созданию здесь вертолетной площадки, которая будет одним из пунктов санитарной авиации на четыре района: Белорецкий, Учалинский, Абзелиловский и Бурзянский.

Знаете, когда есть хорошие традиции такие, как показывает история, практика, то развивать что-то подобное гораздо легче. Как говорится, сама земля поддерживает. Здесь вы видите такое прекрасное место, но, как мы знаем, в 2011 году несколько зданий были проданы, на сегодняшний день они в таком плохом состоянии находятся, но хорошо, что не продали посадочную полосу. Андрей Иванюта, врио главы администрации Белорецкого района

Президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов считает, что вывести Белорецкий аэродром из забвения можно. Для этого нужно найти инвестора, готового развивать это направление.

Я думаю, чтобы там началась жизнь, там нужен просто-напросто хозяин. Соответственно, когда появится хозяин, который будет понимать, как развивать этот аэродром, какую деятельность вести, какие точки роста будут на этом аэродроме, какие из них будут доходными, какие будут рекламными, какие будут социальными, как это происходит и в «Первушино», надо просто, чтобы появился там хозяин. Сергей Минигулов, президент Федерации авиации общего назначения России, руководитель аэродрома «Первушино»