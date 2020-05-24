В Башкирии планируют возродить аэродром Белорецка

Белорецк намерен возрождать лётные традиции. В 2023 году исполнится 100 лет с момента создания аэроклуба, который за все время существования подготовил более трех тысяч летчиков, в том числе 77 Героев Советского Союза. Начинать заново инфраструктуру придется с нуля, но оказывать помощь в этом готовы энтузиасты.
Юрий Савлуков демонстрирует свой легкомоторный самолет «Синтал», готовит его к полету. Это целая наука – проверить качество бензина, техническое состояние. На аэродроме Белорецка теперь можно встретить только любителей-энтузиастов, для которых авиация и небо – это вся жизнь. Профессиональная карьера в прошлом, но любимое дело – в крови, и потому содержат взлетно-посадочную полосу последние годы они за свой счет.
Вот таким заброшенным и полуразрушенным выглядит здание аэродрома Белорецка. А вот таким, если посмотреть архивные фото, оно было в конце-80-х.
Лучшим для аэродрома Белорецка стало советское время, а именно 80-е годы. Тогда эта взлетно-посадочная полоса, длина которой 1600 метров, принимала до 37 бортов в сутки. Авиарейсы прибывали с юга России и близлежащих регионов. Но сегодня эта автомобильная дорога между садовыми товариществами.
Экс-министр молодежной политики и спорта Башкортостана Андрей Иванюта, назначенный на пост главы администрации Белорецка в марте этого года, тоже вдохновлен идеей возрождения летных традиций в Белорецке. Им исполнится 100 лет в 2023 году. Чтобы их возродить нужно финансирование. Вопрос по объемам и источникам денежных средств сейчас прорабатывается. Подтвердились планы по созданию здесь вертолетной площадки, которая будет одним из пунктов санитарной авиации на четыре района: Белорецкий, Учалинский, Абзелиловский и Бурзянский.
Президент Федерации авиации общего назначения России Сергей Минигулов считает, что вывести Белорецкий аэродром из забвения можно. Для этого нужно найти инвестора, готового развивать это направление.
С нового учебного года в Белорецке планируют ввести в одной из школ кружок авиамоделирования. Летчики-пенсионеры готовы прививать любовь к авиации самым юным. И тогда дело будет жить дальше.