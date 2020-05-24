Стало известно, когда выпишут жительницу Башкирии, пострадавшую в ДТП из-за депутата

В селе Аскино, в самом центре райцентра депутат совета района спровоцировал пьяное ДТП. Повезло, что никто не погиб. Мать троих детей, которая была в другом авто, сейчас в больнице.

Ее машина восстановлению не подлежит, как и статус депутата «Единой России», который спровоцировал аварию. Дело в том, что он скрылся с места ДТП, оставив женщину на произвол судьбы в искореженном авто. Как только об этом стало известно, мужчину исключили из партии.

Олеся Фагамова уже заворачивала во двор, завершая маневр, когда в ее Land Cruiser влетает на большой скорости Lexus местного бизнесмена Хамита Файзрахманова. Женщина перевернулась несколько раз, улетев в кювет, как и внедорожник депутата совета Аскинского района. Все, что было после, многодетная мать помнит отрывками. Но то, что мужчина несся с высокой скоростью, становится очевидно, потому что перед тем как повернуть, Олеся заметила его в зеркале заднего вида в самом начале улицы

Черное пятно увидела, и оно врезалось в меня. Меня развернуло в обратную сторону, и потом я кувыркалась в кювет, несколько раз перевернулась. Когда я вышла, машину увидела, я уже спросила, есть ли там живые. Олеся Фагамова, пострадавшая

У женщины сотрясение мозга и ушибы по всему телу, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Параллельно врачи дают положительные прогнозы: Олесю выпишут уже через неделю. Дома ее ждут супруг и трое детей. Кстати, один из сыновей стал свидетелем этой аварии.

Очень страшно было, когда мама перевернулась. Тогда вся жизнь перед глазами пролетела. Ислам Фагамов, сын пострадавшей

Супруг Олеси Фидан Фагамов приехал на место аварии через 10 минут после звонка сына. В водителе «Лексуса» мужчина сразу узнал местного бизнесмена и по совместительству депутата Аскинского совета Хамита Файзрахманова. И не ему одному показалось, что водитель был пьян. Он скрылся с места ДТП еще до приезда сотрудников ГИБДД. Это видели и очевидцы, и фельдшеры скорой помощи.

Здесь очень много народу собралось. Все говорили, что невозможно было подойти к нему, что несет перегаром. Фидан Фагамов, супруг пострадавшей

По предварительной информации, депутат возвращался с вечеринки. Кстати, на следующий день после аварии на заседании партийной комиссии по этике Файзрахманов был исключен из рядов «Единой России». Там же и добавили, что проверят все обстоятельства вступления в партию Хамита Файзрахманова и всю его подноготную за все время его пребывания в партии. А Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что от таких людей нужно избавляться сразу.

Мы не стали дожидаться результатов расследования правоохранительных органов и ГИБДД. Потому что сам факт оставления человека, который нуждался в медицинской помощи, уже дискредитирует и этого члена партии и партию в целом. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»