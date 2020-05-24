Стало известно, когда выпишут жительницу Башкирии, пострадавшую в ДТП из-за депутата

В селе Аскино, в самом центре райцентра депутат совета района спровоцировал пьяное ДТП. Повезло, что никто не погиб. Мать троих детей, которая была в другом авто, сейчас в больнице.
Ее машина восстановлению не подлежит, как и статус депутата «Единой России», который спровоцировал аварию. Дело в том, что он скрылся с места ДТП, оставив женщину на произвол судьбы в искореженном авто. Как только об этом стало известно, мужчину исключили из партии.
Олеся Фагамова уже заворачивала во двор, завершая маневр, когда в ее Land Cruiser влетает на большой скорости Lexus местного бизнесмена Хамита Файзрахманова. Женщина перевернулась несколько раз, улетев в кювет, как и внедорожник депутата совета Аскинского района. Все, что было после, многодетная мать помнит отрывками. Но то, что мужчина несся с высокой скоростью, становится очевидно, потому что перед тем как повернуть, Олеся заметила его в зеркале заднего вида в самом начале улицы
У женщины сотрясение мозга и ушибы по всему телу, медики оценивают ее состояние как средней тяжести. Параллельно врачи дают положительные прогнозы: Олесю выпишут уже через неделю. Дома ее ждут супруг и трое детей. Кстати, один из сыновей стал свидетелем этой аварии.
Супруг Олеси Фидан Фагамов приехал на место аварии через 10 минут после звонка сына. В водителе «Лексуса» мужчина сразу узнал местного бизнесмена и по совместительству депутата Аскинского совета Хамита Файзрахманова. И не ему одному показалось, что водитель был пьян. Он скрылся с места ДТП еще до приезда сотрудников ГИБДД. Это видели и очевидцы, и фельдшеры скорой помощи.
По предварительной информации, депутат возвращался с вечеринки. Кстати, на следующий день после аварии на заседании партийной комиссии по этике Файзрахманов был исключен из рядов «Единой России». Там же и добавили, что проверят все обстоятельства вступления в партию Хамита Файзрахманова и всю его подноготную за все время его пребывания в партии. А Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве заявил, что от таких людей нужно избавляться сразу.
В этот же день беглец был пойман. Хотя до этого его якобы искали целые сутки силами правоохранительных органов республики. Как выяснилось, он скрывался дома. Файзрахманова доставили в Аскинский отдел МВД, составили протокол и отпустили. Состоится судебное заседание, где его, скорее всего, лишат водительских прав, а вот доказать, был ли депутат на момент аварии пьян, уже будет невозможно.