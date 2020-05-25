В Башкирии увеличилось число зараженных коронавирусом

За последние сутки в Башкирии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших в регионе составляет 2 772 человека. Данные предоставлены порталом стопкоронавирус.рф.

Общее число выздоровевших от коронавируса в Башкирии составляет 882 человека. Количество умерших осталось неизменным - 18.

Сейчас в России складывается непростая эпидемиологическая обстановка. Количество зараженных коронавирусом растет с каждым днем. Недавно РФ вышла на третье место по количеству зараженных COVID-19.