В Башкирии 7 человек с коронавирусом находятся на ИВЛ

В Башкирии уменьшилось число пациентов с коронавирусом, находящихся на искусственной вентиляции легких. Вчера Минздрав РБ сообщал о 8 таких пациентах. Сегодня их стало на одного меньше.

Напомним, в Башкирии, по состоянию на 25 мая, зафиксировано 2 772 случая заражения коронавирусом. Из них 89 случаев выявлено за последние сутки. В числе заболевших 834 человека сегодня проходят лечение в стационарах республики.

Среди тех, кто лечится в медицинских учреждениях, отмечено 37 фактов тяжелого течения болезни. Это на два пациента больше, чем вчера. 7 человек подключены к ИВЛ.

На амбулаторном лечении с легкой формой болезни в республике находится 1 036 человек. Выписано за сутки еще 2 человека. За весь период в Башкирии выздоровели уже 884 пациента с Covid-19, погибли - 18.