«Господи, как классно!»: туристы из Гоа и США рассказали о возвращении в Башкирию

В Уфу вернулись туристы из США и Гоа. Кто-то застрял за границей во время отпуска, и двухнедельное посещение страны растянулось на два месяца, а вот на рейсе из Америки в Россию вернулись большое количество школьников и студентов. Часть осталась в Москве, где рейс совершал промежуточную посадку, часть приземлилась уже в Уфе.

Россиян, можно сказать, встречали с хлебом и с солью. С таким продуктовым набором туристы отправятся в дорогу в обсерватор. Специалисты заканчивают подготовку, а в это время шасси рейса Гоа – Ростов-на-Дону – Уфа касается посадочной полосы. На борту 44 наших соотечественника.

Группа встречающих уже выглядит привычно. Первыми в защитных костюмах в салон самолета заходят сотрудники Роспотребнадзора для проверки температуры, точно в таком же облачении уже принимают багаж на земле. Несмотря на то что из объятий гоанского солнца россияне попали под серое российское небо, радость от возвращения на Родину рвётся наружу.

Ой, супер! Даже из окна самолета смотреть на реки, зелень. Думаю: «Господи, как классно, что я в России!» Там было хорошо, но дома лучше. Я ездила отдыхать, обратный рейс был на 21 марта, его отменили. Я застряла там на карантине без денег. Это было очень сложно, но благодаря государству нам помогли. Туристка, вернувшаяся из Гоа

Большинство из вернувшихся в Гоа находились на правах туристов. Кто-то уезжал на стандартные 14 дней, а кто-то – на целый сезон, переждать холода. Но обратные мартовские билеты оказались просто бумажкой.

Большинство туристов, прилетевших в Уфу, из соседних регионов. За ними субъекты отправили автобусы. А вот жители Екатеринбурга, их всего трое, отправятся домой на этом же самолёте.

Еще один рейс приземлился в Уфе уже ранним утром. Самолет вылетел из Нью-Йорка с промежуточной посадкой в Москве, оставив там часть пассажиров. До башкирской столицы добрались 126 человек.

Рейс также сборный. На борту были жители Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей и Пермского края. В аэропорту были организованы специальные места с табличками регионов, чтобы собрать пассажиров по группам и усадить каждого в свой автобус. Здесь уже, в отличие от туристов из Гоа, есть те, кто в США находился на учёбе.

Я находился там на учебе. Институт закрыли на карантин, и я пытался вернуться. Наконец-то вернулся. Никита Дегтярёв

Большая часть пассажиров разъехалась по своим регионам. А 27 человек, среди которых 21 житель Башкирии, направили в обсерватор.

Я была в Америке у дочери, она родила. Наконец вернулась, я счастлива. Была такая паника непонятная: что происходит в мире? Я каждый день просыпалась и думала, что это сон. Рауля Акулова, жительница г. Ишимбая