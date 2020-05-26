Пограничники Башкирии будут отмечать профессиональный праздник дома

﻿«В связи с распространением новой коронавирусной инфекции обращаюсь к вам – уважаемые ветераны пограничных войск не как чиновник, а как воин, который служил срочную службу в пограничных войсках. Необходимо выполнять установленные в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения правила, требования и ограничения. Прошу общественные организации ветеранов пограничников активно подключиться к данной работе. Необходимо донести данное требование до каждого ветерана пограничника. Уверен, что в 2021 году День пограничника проведем традиционно, с честью и достоинством, на высоком организационном уровне»

Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии