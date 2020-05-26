Пограничники Башкирии будут отмечать профессиональный праздник дома

Ветераны Пограничной службы будут праздновать свой профессиональный праздник дома из-за сложившейся эпидемиологической ситуации в республики. Об этом стало известно сегодня, 26 мая, на заседании Ирека Сагитова - заместителя Премьер-министра Правительства Башкирии. Напомним, традиционно День пограничника отмечается 28 мая.
Обычно в День пограничника, проводятся торжественные, культурно-массовые мероприятия, открываются памятники, мемориальные доски, организуются митинги, кадеты принимают присягу, перед школьниками выступают заслуженные ветераны-пограничники. Однако этот год станет исключением, сообщил Ирек Сагитов. Он призвал ветеранов пограничных войск отметить праздник дома и не собираться с другими ветеранами.
Напомним, ранее глава Башкирии Радий Хабиров сегодня на видеоконференции по мерам недопущения распространения COVID-19 призвал пограничников 28 мая не нарушать антикоронавирусные меры.
Он подчеркнул, что в профессиональный праздник собираться большими группами в этом году категорически нельзя. В случае сбора небольших групп необходимо соблюдать антикоронавирусные меры (носить маски, соблюдать социальное дистанцирование, обходиться без рукопожатий).