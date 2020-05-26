Мэрия Уфы не планирует большой праздник 1 июня из-за коронавируса

1 июня в День защиты детей в башкирской столице проводится большое количество праздничных мероприятий. Однако традиционное празднество в этом году придётся отменить. Такая вынужденная мера связанна с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Об этом сообщил мэр города на оперативном совещании в городской администрации сегодня. Широкомасштабных мероприятий, посвященных Дню защиты детей, не будет. Хотя кое-где праздничные представления проведены всё же будут.

Так, Ульфат Мустафин порекомендовал провести на территории каждого детского дома небольшое мероприятие для воспитанников. Конечно, соблюдение санитарно-эпидемиологических мер обязательно. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, организовать игровой и полезный досуг для детей нужно.