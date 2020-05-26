Из-за нарушений санитарных норм в Башкирии закрыли ещё один рынок

В минувшие выходные в Башкирии прошла проверка продавцов и покупателей. В ходе проверки был закрыт ещё один рынок, где обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сегодня рассказал председатель Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев.
В Башкирии продолжаются проверки рынков и магазинов на соблюдение санитарных правил, которые были введены из-за коронавируса. Посетителей и продавцов за прошедшие выходные проверили на наличие масок, перчаток и соблюдение дистанции. По итогам проверки был закрыт рынок в Булгаково.
Также сообщается, что в республике постепенно будут снимать ограничения для предприятий, которые по-прежнему закрыты. Сейчас очень важно следить за соблюдением всех мер, чтобы не провоцировать новые случаи заражения. Всего за прошедшие субботу, воскресенье и понедельник в Башкирии проверили 902 объекта. Протоколов об административных нарушениях было составлено 13.