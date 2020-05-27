В Уфе заработает социальное такси для инвалидов

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут заказать социальное такси. В июле в Уфе заработает соответствующая служба. Бесплатные поездки станут доступны инвалидам I группы и детям-инвалидам.
Пассажиры социального такси смогут воспользоваться его услугами пять раз в месяц. Водители будут выезжать по адресам ежедневно без выходных. Об этом сообщили в Министерстве соцзащиты населения.
Проект социального такси реализует региональное отделение Всероссийского общества глухих» на грант Главы республики. Водителями станут люди, имеющие инвалидность по слуху, отметили в ведомстве.