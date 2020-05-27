В России снова выявили 8 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные. За сутки зарегистрировано 8338 человек с COVID-19. Всего за время пандемии в России заболели 370 680 человек.

Суточное количество за прошлый день — минимальное число заболевших за сутки с 1 мая. Также за сутки выздоровели 11 079 человек (за всё время – 142 208). Скончался 161 человек с подтвержденным коронавирусом (за всё время — 3968).

Одновременно болеют в России 224 504 человека. Новые заболевшие выявлены во всех регионах страны. В Башкирии за сутки выявили ещё 91 случай заболевания COVID-19.