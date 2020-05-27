В Башкирии 11 пациентов с коронавирусом нуждаются в аппаратах ИВЛ

Министерство здравоохранения Башкирии озвучило статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. Ведомство отметило, сколько человек находятся в тяжёлом состоянии. Количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 приближается к 3 тысячам.

В больницах республики находятся 694 человека с подтвержденным коронавирусом. 52 пациента переносят болезнь тяжело. Среди них 11 человек лежат под аппаратами ИВЛ. А 1102 пациента с коронавирусом переносят болезнь в лёгкой форме. Лечатся они дома, на амбулаторном лечении.

За прошедшие сутки было выписано 46 человек (за всё время – 948). Статистика смертности от коронавируса в Башкирии радует — за прошедшие сутки снова не выявлено погибших. За всё время пандемии от осложнений при заболевании COVID-19 скончались 18 человек.