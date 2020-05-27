Жителям Москвы с 1 июня разрешат выйти из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил существенные послабление режима самоизоляции в Москве с 1 июня.

Так, жителям разрешат прогулки на улице по графику. График будет распределен между домами, чтобы не пересекать на улице огромный поток людей.

Также с 1 июня в Москве будет активирована вся непродовольственная торговля. Это касается парикмахерских и другие услуг бытового обслуживания.