Жителям Москвы с 1 июня разрешат выйти из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин обозначил существенные послабление режима самоизоляции в Москве с 1 июня.
Так, жителям разрешат прогулки на улице по графику. График будет распределен между домами, чтобы не пересекать на улице огромный поток людей.
Также с 1 июня в Москве будет активирована вся непродовольственная торговля. Это касается парикмахерских и другие услуг бытового обслуживания.
По словам Собянина, плановую помощь также планируется перевести в нормальный режим работы, так как половина коечного фонда оказалась свободна. Специалисты поедут в ближайшие области на помощь своим коллегам.