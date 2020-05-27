Фотографа из Уфы, которая погибла в ОАЭ, до сих пор не привезли на родину

Тело фотографа Юлии Хабибуллиной до сих пор не привезли в Башкирию. Напомним, девушка трагически погибла в ОАЭ 15 мая, упав со скалы. Перевозку тела тормозят множество факторов.

Семья погибшей рассказала, что правоохранительные органы чужой страны до сих пор не выдают документы. Сначала ждали результаты на коронавирус, после были проведены другие анализы, результаты которых так же пришлось ждать долгое время. А после в Дубае наступили праздничные дни, так как закончился священный месяц Рамадан.

Сказали ждать воскресенье. Коронавирус и Рамадан усложнили и жутко затягивают весь процесс. Альфия Куманаева, подруга Юлии

Близким Юлии придётся ещё ждать несколько дней до воскресенья, прежде чем решится вопрос с транспортировкой тела. Министерство иностранных дел России и власти Башкирии в курсе сложной ситуации семьи. Семье оказывается необходимая помощь, однако на правила и традиции другой страны это никак повлиять не может.