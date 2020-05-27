Жители Башкирии могут получить до 100 тысяч рублей

Сейчас практически каждому мы готовы предложить работу. Да, вы не ослышались. Если у вас есть участок земли от десяти соток, желание и возможность работать на своем участке, вы сможете смело зарабатывать около 100 тысяч рублей и более

Руслан Гизатуллин, глава Кушнаренковского района