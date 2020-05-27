Жители Башкирии могут получить до 100 тысяч рублей

Жители Башкирии смогут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц. Такая возможность появилась в Кушнаренковском районе.
Необычную работу предложил глава района Руслан Гизатуллин. В своих социальных сетях он отметил, что из-за коронавируса наблюдается всплеск безработицы, а его предложение может закрыть для кого-то денежный вопрос.
Суть проста: владелец земли сажает на своей земле саженцы - землянику, вишню и многое другое. После всхода весь урожай забирают агрокомпании, а землевладелец получает свои деньги. Кроме того, компании обязуются обеспечивать и агросопровождение всех посевов.