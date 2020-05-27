Владимир Путин увеличил пособие по безработице

В России втрое увеличили пособие по безработице. Речь о минимальной планке – с 1,5 до 4,5 тысяч рублей. Такое решение сегодня принял Владимир Путин.

Глава государства провел совещание по ситуации на рынке труда. Участие в нем принял и глава Башкортостана Радий Хабиров. Сохранение рабочих мест и доходов семей должно быть на первом месте, отметил Президент. Так, отныне по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка получат и те родители, которые потеряли работу до 1 марта. А вот срок выплат пособий по безработице решено продлить.