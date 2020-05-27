В Уфе на ремонт детской филармонии выделено 88 млн рублей

Большой ремонт в детской филармонии. На обновление здания уфимского культурного учреждения выделено 88 миллионов рублей. Это средства, которые удалось выиграть, участвуя в национальном проекте «Культура».
На собственные деньги филармония ранее обновила кресла, полы и двери в зрительном зале. Нынешний ремонт более масштабный, изменится и внешний фасад здания, и внутреннее наполнение.
В детской филармонии занимаются более 1000 человек от 3 до 24 лет. Обучение проходит в разных направлениях: хореография, вокал, цирковое и театральное искусство. После обновления на базе филармонии можно будет проводить концерты другого уровня.