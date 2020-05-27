Коронавирус у кошек: как лечить, можно ли заразиться
Накануне главной новостью дня в России стало заражение кошки коронавирусом. Мы выяснили, так ли это опасно для человека.
В России впервые коронавирус обнаружили у кошки. Домашнее животное помещено под карантин и находится под строгим надзором ветеринаров.
Специалисты поясняют: причин для беспокойства нет. Возможность заразиться "короной" у животных действительно есть, но вот перенести заразу человеку они вряд ли смогут. Коронавирус передается исключительно от человека к человеку.
Заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середа рассказал, что делать, если вдруг у вашей кошки обнаружили коронавирус.
На сегодняшний день нет ни одного научно доказанного случая передачи данного вируса от собаки или кошки к человеку. Ни одного. И в своих комментариях Николай Власов, зам руководителя Россельхознадзора, говорит такие же слова. Обнаружили вирус. Ну и что? Это совершенно ничего не значит. Я призываю все организации, которые проводят научные исследования о заражении животных новым коронавирусом, давать информацию очень осторожно. Потому что обычный человек реагирует на такие сообщения очень болезненно. Люди нервные. Они начинают животных выкидывать. А ведь оснований опасаться, что домашние животные заразят вас COVID-19, на сегодняшний день не существует. Институт, который обнаружил у кошки коронавирус, занимается научными исследованиями. И правильно, что они проводят эти исследования, но информацию надо давать очень осторожно.
Николай Середа, заслуженный ветврач России
Безусловно, у каждого хозяина домашних питомцев сейчас возникает желание на всякий случай проверить своего пушистого друга на страшную инфекцию. Все-таки, чем черт не шутит!
Я думаю, если кто-то и будет делать подобные исследования, то они будут платными, и не надо из этого устраивать ажиотаж. У меня три кошки и три собаки. Я со своими животными никуда не пойду! Я считаю, что на сегодняшний день в этом нет абсолютно никакой необходимости. Я уверен в том, что мои питомцы, как и другие животные, не являются источником опасности. Если вы обратили внимание, то в информации о том, что у кошки подтверждено наличие SARS-CoV-2, ни слова не сказано, что у животного есть клинические проявления. Животное не болеет! У кошки есть этот вирус, но кошка не болеет и дальше вирус никому не передает!