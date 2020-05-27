Коронавирус у кошек: как лечить, можно ли заразиться

Я думаю, если кто-то и будет делать подобные исследования, то они будут платными, и не надо из этого устраивать ажиотаж. У меня три кошки и три собаки. Я со своими животными никуда не пойду! Я считаю, что на сегодняшний день в этом нет абсолютно никакой необходимости. Я уверен в том, что мои питомцы, как и другие животные, не являются источником опасности. Если вы обратили внимание, то в информации о том, что у кошки подтверждено наличие SARS-CoV-2, ни слова не сказано, что у животного есть клинические проявления. Животное не болеет! У кошки есть этот вирус, но кошка не болеет и дальше вирус никому не передает!

Николай Середа, заслуженный ветврач России