Жителям России с детьми предлагают выплатить больше денег

В России предложили ввести больше выплат для семей с детьми. С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова. Об этом сообщает РИА Новости.

Анна Кузнецова предлагает расширить единоразовые выплаты на детей от 3 до 15 лет. По её словам, пособие в 10 тысяч рублей должны получить и 16-17 подростки. Зачастую в этом возрасте ребята живут с родителями. Потребительская корзина 16-17 подростков соответствует взрослому человеку, но официально трудоустроиться они ещё не могут, так как обычно в этом возрасте ещё учатся.

Также иногда эти дети носят инвалидность, поэтому включить данный возраст в перечень тех, кому положены выплаты, целесообразно.

Напомним, единоразовые выплаты по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 15 лет начнут выплачивать с 1 июня.