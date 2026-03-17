В Уфе спортсменки по вольной борьбе готовятся к первенству России

В Уфе проходят сборы у команды Республики Башкортостан по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Спортсменки около двух недель живут и тренируются на базе Дворца борьбы. О том, как проходит подготовка к первенству страны – в нашем сюжете.

Дворец борьбы уже давно стал домом для борцов, а также представителей таких видов спорта, как дзюдо, самбо, грэпплинг и не только. Так, победители и призёры первенства Приволжского федерального округа готовятся к первенству страны. От республики на предстоящем турнире выступят восемь девушек, но на сборах спортсменок больше.

Это такая изюминка в спортивной борьбе. Женская борьба разбавляет наш мужской коллектив своей красотой и элегантностью. Женская борьба в республике развита, у нас есть результаты, и у нас есть перспективные девочки, и, надеюсь, что мы из них вырастим хороших спортсменок. Ильяс Исламов, президент Федерации спортивной борьбы Республики Башкортостан

Валия Мухаметшина старается выдавать минимум эмоций на ковре, на соревнованиях и тренировках. Она всегда спокойно реагирует на победы и поражения, зная, что работа над ошибками – шаг к будущим успехам.

Соревнований было много. Сейчас я еду на первенство России в город Иваново. Там спортсмены сильнее, так как не многие могут пройти на эти соревнования. Валия Мухаметшина, призёр первенства Приволжского федерального округа по вольной борьбе

Айсель Каримова заняла второе место на межрегиональном турнире в Ульяновске. Для неё участие в первенстве России станет дебютом в спортивной карьере. Юлия Иванова – чемпионка Спартакиады школьников по вольной борьбе.

Нам нужно вывести спортсменок к пику на первенстве России, чтобы они могли показать свои лучшие качества. Так как у нас в сборной спортсменки из разных районов, и везде тренеры работают по-своему, то мы стараемся, чтобы они сохранили те качества, которые приобрели у себя на местах. Николай Иванов, главный тренер женской сборной Республики Башкортостан по вольной борьбе