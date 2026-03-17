В Уфе спортсменки по вольной борьбе готовятся к первенству России

В Уфе проходят сборы у команды Республики Башкортостан по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Спортсменки около двух недель живут и тренируются на базе Дворца борьбы. О том, как проходит подготовка к первенству страны – в нашем сюжете.
Дворец борьбы уже давно стал домом для борцов, а также представителей таких видов спорта, как дзюдо, самбо, грэпплинг и не только. Так, победители и призёры первенства Приволжского федерального округа готовятся к первенству страны. От республики на предстоящем турнире выступят восемь девушек, но на сборах спортсменок больше.
Валия Мухаметшина старается выдавать минимум эмоций на ковре, на соревнованиях и тренировках. Она всегда спокойно реагирует на победы и поражения, зная, что работа над ошибками – шаг к будущим успехам.
Айсель Каримова заняла второе место на межрегиональном турнире в Ульяновске. Для неё участие в первенстве России станет дебютом в спортивной карьере. Юлия Иванова – чемпионка Спартакиады школьников по вольной борьбе.
Тренировки проходят три раза в день под руководством Николая Иванова, а также старших тренеров сборной республики Зои Швейкиной и Елизаветы Ивановой. Первенство России по вольной борьбе стартует в Иваново в конце этой недели.